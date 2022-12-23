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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق الجولة السابعة لاتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند أوائل 2023

صدى البلد

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/، انطلاق الجولة السابعة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند أوائل 2023. 


وأوضحت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، أن وزيرة التجارة الخارجية البريطانية كيمي بادنوك قامت في 12-13 ديسمبر الجاري بزيارة الهند لبدء الجولة السادسة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند.


والتقت بادنوك وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال حيث تمت مناقشة فرص التجارة والاستثمار الأوسع بين البلدين.


وفي 16 ديسمبر الجاري، اختتمت المملكة المتحدة وجمهورية الهند الجولة السادسة من المحادثات لاتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند وعقدت المناقشات الفنية عبر 11 مجالًا للسياسات على مدى 28 جلسة منفصلة.

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