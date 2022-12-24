بايدن يوقع ميزانية دفاع قياسية تتضمن 800 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانون ميزانية الدفاع لعام 2023 بقيمة 850 مليار دولار، والذي يوفر 800 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا.



وقال بايدن - في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض -: "لقد وقعت اليوم الجمعة قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 رقم 7776 الصادر عن مجلس النواب الأمريكي".



وأفاد بأن الوثيقة تسح بتخصيص اعتمادات السنة المالية لوزارة الدفاع الأمريكية وبرامج الأمن القومي التابعة لوزارة الطاقة ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي والاستخبارات.

وتابع قائلا: "يتضمن القانون، من بين أمور أخرى، سلطات مهمة لدعم الدفاع الوطني لبلدنا والشؤون الخارجية والأمن الداخلي".

وتعتبر ميزانية الدفاع التي اعتمدها البيت الأبيض اليوم هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بزيادة تقدر بـ 45 مليار دولار عن ميزانية الدفاع العام الماضي.