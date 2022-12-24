السلام لكل العالم.. احتفالية كبيرة في بيت السناري بمناسبة العام الجديد

يستضيف بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، احتفالية "السلام لكل العالم" بمناسبة العام الجديد 2023، وذلك يوم الأحد 25 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

تشتمل الاحتفالية على برامج موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية وثقافية تسمو بالمشاعر والوجدان.

يشارك في الحفل: فرقة رسالة سلام، وفرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، ومجموعة التراتيل والألحان القبطية، ومجموعة الترانيم الكنائسية، ومجموعة إندونيسيا للإنشاد.