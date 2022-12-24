رحلة لا تصدق.. كيف سافر زيلينسكي إلى أمريكا خلسة.. تفاصيل مثيرة

في غضون 10 ساعات ، التقى الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالرئيس الأمريكي بايدن في المكتب البيضاوي ، وواجه الصحافة في مؤتمر مشترك وألقى كلمة أمام المشرعين في مبنى الكابيتول الأمريكي ، قبل أن يعود إلى أوكرانيا عبر بولندا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا انديان اكسبريس.

تعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة إلى الولايات المتحدة في وقت سابق بمثابة مفاجأة لكل من حلفائه وخصومه على حد سواء، حيث أكدت إدارة بايدن الأخبار رسميًا قبل ساعات فقط من وصوله المقرر إلى أمريكا. حظيت زيارة زيلينسكي لواشنطن يوم الأربعاء الماضي ، وهي واحدة من أولى زياراته الخارجية منذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا ، بتقدير كبير من الأوكرانيين والمشرعين الأمريكيين الذين رحبوا به بحفاوة بالغة عقب خطابه في الكابيتول.

من ناحية أخرى ، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية زيارة زيلينسكي ، ووصف نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي وعد بايدن بمنحه لزيلنسكي بأنه "قديم جدًا" ، وقال "نحن (روسيا) سنقوم بتفكيك صواريخ باتريوت أيضًا".

وفي رد واضح على تعليق زيلينسكي بأن أوكرانيا تهدف إلى تحقيق نصر مطلق ، قال بوتين إن روسيا لا تريد تصعيد الصراع.

وقال بوتين في تقرير لوكالة تاس الروسية : "تنتهي جميع النزاعات دبلوماسياً ، وكلما أسرعت السلطات الأوكرانية في إدراك ذلك ، كان ذلك أفضل" .

وتعد الزيارات الدولية التي يقوم بها الرؤساء في زمن الحرب نادرة، وإن لم يسمع بها من قبل.

في السابق ، أثناء الحرب العالمية الثانية ، سافر رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في 22 ديسمبر 1941، بعد أسابيع من الهجوم على بيرل هاربور.

وفقًا لتقرير أمريكي ، فإن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ، التي كان والدها عضوًا في مجلس النواب أثناء زيارة تشرشل ، قد ربطت بين زيلينسكي والزعيم البريطاني ، الذي ألقى خطابًا أمام الكونجرس في 26 ديسمبر.

كيف وصل زيلينسكي إلى الولايات المتحدة

كانت رحلة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة قيد الإعداد لمدة شهر على الأقل ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام في الولايات المتحدة .

تم تأكيد الخطة في 11 ديسمبر في مكالمة هاتفية بين بايدن وزيلينسكي حيث دعا الأول الأخير لزيارة الولايات المتحدة واستجاب الأخير بشكل إيجابي.

قال زيلينسكي "أردت حقًا المجيء مبكرًا، وذلك خلال خطابه من المكتب البيضاوي يوم الأربعاء "السيد الرئيس يعرف ذلك ، لكنني لم أستطع فعل ذلك لأن الوضع كان صعبًا للغاية".

وفقا لتقرير في صحيفة الإندبندنت ، عبر زيلينسكي لأول مرة إلى بولندا من أوكرانيا في الساعات الأولى من يوم الأربعاء للوصول إلى محطة قطار في بلدة برزيميسل الحدودية ، حيث تم نقله في سيارة تابعة للسفارة الأمريكية إلى مطار رزيسزو. ورافق زيلينسكي السفيرة الأمريكية في أوكرانيا بريدجيت برينك في الجزء الأخير من الرحلة.

بعد الظهر بقليل ، تم نقل زيلينسكي إلى واشنطن في طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية ، والتي يستخدمها كبار الشخصيات الأمريكية. وهبطت الطائرة بدون توقف في قاعدة أندروز العسكرية في ولاية ماريلاند بواشنطن.

وقالت صحيفة ديلي ميل في تقرير إن طائرة بوينج سي 40 كليبر التابعة للقوات الجوية الأمريكية والتي سافر فيها زيلينسكي كانت برفقة طائرات تجسس وطائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي .

بينما رافقت طائرة تجسس ألمانية من طراز Boeing AWACS (الإنذار والتحكم المحمولة جواً) رحلة الرئيس الأوكراني فوق بحر الشمال المحفوف بالمخاطر ، تم تأمين رحلته فوق المملكة المتحدة بواسطة طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية من طراز F-15 والتي عادت إلى قاعدتها في سوفولك.

مع وصول الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة ، بدأت حماية جهاز الخدمة السرية ، وهي وكالة اتحادية نخبوية مكلفة بحماية السياسيين وكبار الشخصيات ، حيث تم الترحيب به على سجادة حمراء، وصافحه الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.

بعد اجتماع مع الرئيس بايدن في المكتب البيضاوي ، توجه زيلينسكي إلى مبنى الكابيتول حيث تم اصطحابه في جولة في مبنى الكابيتول الأمريكي مع القادة التشريعيين قبل التوجه إلى مجلس الشيوخ لإلقاء خطابه.

تم تشديد الأمن حول البيت الأبيض ، مع منع المشاة من دخول جادة بنسلفانيا.

وعاد زيلينسكي يوم أمس الجمعة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.