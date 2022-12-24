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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أقوى دعاء للتوفيق في العمل .. واظب عليه يوميا واستشعر النتيجة

صدى البلد

أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل ..  الدعاء هو وسيلة العبد لمناجاة ربه، وطلب الرزق منه، فهو وحده القادر على توزيع الأرزاق، لذلك يبحث كثير من الناس عن أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل لكسب المال الحلال الذي يعينهم على متطلبات الحياة، لذلك نقدم لكم أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل، فاغتمنوه واحرصوا على ترديده.

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أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم ارزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منه، ولا في الأخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي.

اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية ، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم، اللهم إني اشهد بعلمك الواسع وقدرتك العظمية على كل ما يجري بداخل هذه الجدران من كلام وأفكار وقرارات.

 اللهم صب علينا الخير صباً صباً ولا تجعل عيشنا كداً كداً. 

أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان عسيراً فيسره. وإن كان قليلاً فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

 اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت

قول الرسول صلى الله عليه وسلم “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. 

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