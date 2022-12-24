إحالة جميع محاضر المخالفات التموينية بالدقهلية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير العديد من محاضر المخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت المرور علي المخابز والاسواق والمحلات بمراكز ومدن نبروه وميت غمر وتمى الأمديد وطلخا وأجا ودكرنس وان المحاضر التي تم تحريرها بعدد 96 محضر وقد تنوعت المحاضر ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم إعلان عن الأسعار، و بيع بأزيد من السعر الرسمي ،و عدم توريد أرز شعير للمزراعين،و عدم وجود فواتير، وتوقف عن الانتاج، وعدم اعطاء بون، وتصرف في دقيق، و عدم وجود شهادة صحية، وعدم وجود قائمة، وعدم اعلان عن مخازن ومحاضر احتكار أرز شعير بدون ترخيص وقال انه تم التحفظ على 156 طن أرز شعير و3طن علف وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واستمرت اعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء للمرور على المحلات والاسواق والمطاعم وكافة منافذ البيع للتأكد من وضع قوائم الاسعار علي السلع وضبط الاسواق ومواجهة كافة اشكال الغش التجاري والاحتكار ومعاقبة المخالفين..

ففي مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال لجنة المرور والتفتيش علي المحلات حيث شمل المرور نطاق الوحده المحلية بسلامون القماش بقرى ميت مزاح وسلامون وتم ضبط العديد من المخالفات حيث تم اعدام كميات من السلع الغذائية واللحوم وزيوت الطعام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة شربين قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية للمرور علي المحلات والاسواق بعدد من قري المركز شملت قري الحصص والوكاله وأبو جلال ودانجواي وكفر الترعه ورأس الخليج وتم تحرير العديد من محاضر المخالفات واعدام كميات من السلع الغذائية واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ جولة تفقدية مفاجأة على المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من تطبيق قرار إعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية والتنبيه بوضع قائمة الأسعار مطابقة لأسعار السوق وحيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ويتم غلق منافذ البيع الغير ملتزمة وتم خلال الحملة اعدام كميات من السلع واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز ومدينة دكرنس قال المحاسب السيد النخيلي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعه الاعمال بالوحدات القرويه وقد تم تنفيذ عدد 3 حالات غلق إدارى لمحلات تجاريه لإدارتهم بدون ترخيص، كما تم متابعه اعمال لجنه المرور على المحلات والسوبر ماركت والمتاجر للتاكد من سلامه السلع المعروضه وضبط الاسعار.

وفي مركز ومدينة بني عبيد قالت الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ حملة مشتركة للمرور علي المخابز بقري اليوسيفية وابو المعاطي الباز حيث تم تحرير عدد من محاضر المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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