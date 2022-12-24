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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بـ فساتين حمراء جريئة.. نجمات احتفلن بالكريسماس مبكرا| أجرأهن رانيا يوسف

صدى البلد

بدأت بعض النجمات بنشر صورهن استعدادً للاحتفال بالكريسماس من خلال جلسة تصوير .

وكعادتها كل عام، تحرص هيفاء وهبي على نشر جلسات تصوير لهذه المناسبة بالعديد من الإطلالات، وهذا العام انضمت لها رانيا يوسف وإنجي وجدان، شاهد إطلالاتهن.

هيفاء وهبى..

خطفت هيفاء وهبي الأنظار بلوك غريب غير تقليدي، بفستان أحمر بالترتر مكشوف الظهر، وإطلالة جريئة لاقت تفاعلًا كبيرا من جمهورها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة هيفاء وهبي، على وضع اللمسات البسيطة من المكياج .

رانيا يوسف..

تألقت رانيا يوسف ، في الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست ساندرا جميل، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة، ونسقت معه كاب طويلا للغاية ومصنوع من قماش التل.

إنجى وجدان..

خضعت الفنانة إنجي وجدان لجلسة تصوير جديدة احتفالا باعياد الميلاد ، ظهرت خلاله بإطلالة كلاسيكيه جذابة  تجمع بين البساطة والقوة، مُرتديةً جامب سوت بالوان الأسود متزينة بأحمر شفاة صارخ، مسدلة شعرها الأسود، بشكل منحها طلّة جريئة، عكست قوة شخصيتها وثقتها في نفسها.

بـ فساتين حمراء جريئة أجرئهن رانيا يوسف أجرأ اطلالات هيفاء وهبي تكشف عن أنوثتها أجرأ اطلالات رانيا يوسف تكشف عن أنوثتها

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