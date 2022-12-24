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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحزن يخيم على جنوب سيناء لوفاة رائد العمل الخيري.. ومشهد مهيب بجنازته

النائب السابق عبد
النائب السابق عبد الحليم الجمال على دراجته

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بجنوب سيناء لسرادق عزاء للداعية الإسلامي الشيخ عبد الحليم الجمال، رائد العمل الخيري بجنوب سيناء وعضو مجلس الشيوخ السابق والبرلمان العربي.

وقد شيع الآلاف رائد العمل الخيري عبد الحليم الجمال إلى مثواه الأخير في مشهد مهيب، حيث شيع الجنازة آلاف المواطنين بطور سيناء، والتي خرجت من مسجد الحق المبين المسجد الجامع الكبير بطور سيناء إلى المقابر الجديدة.

وقد خيم الحزن على أهالي جنوب سيناء لرحيل الشيخ عبد الحليم الجمال، ونعوا رائد العمل الخيري  على مستوى المحافظة ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بجنوب سيناء عبد الحليم الجمال، عضو مجلس الشيوخ السابق والبرلمان العربي، الذي توفي بعد صراع مع المرض. 

كان الراحل عبد الحليم الجمال يتمتع بشعبية كبيرة في محافظة جنوب سيناء نتيجة لأعمال الخير التي كان يقوم بها وتدخله لحل النزاعات والمشاكل بين جميع طوائف المجتمع.

وقد انتشر على نطاق واسع نعي أبناء من محافظة جنوب سيناء وحزنهم لوفاته.

الراحل عبد الحليم الجمال شغل منصب مدير المديرية المالية وعضو مجلس الشيوخ السابق ورئيس اتحاد الجمعيات الإقليمية وعضو المجلس الاستشاري للمحافظة من محافظة أسيوط، وهو من قدامي المواطنين الذين وفدوا لجنوب سيناء للعمل ويتمتع بشعبية كبيرة. 

علي دراجة

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الشيخ عبد الحليم ابجمال

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جنازة مهيبة

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اخبار جنوب سيناء الحزن يخيم رائد العمل الخيري عبد الحليم الجمال

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