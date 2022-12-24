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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1861 حالة خلال قافلة بقرية الإسماعيلية

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات الطبية المجانية ، وتفعيل دور المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجا.

 

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وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة للكشف المجاني على المواطنين خلال القافلة الطبية التى تم تنفيذها بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا خلال يومي 21 و 22 من ديسمبر الجاري.

أشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة إلى أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1861 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على عدد 320 حالة جراحة ، 512 حالة اطفال ، عدد 238 باطنة ،عدد 160 قلب ، عدد 102 نساء ، عدد 78 اسنان عدد 209 جلدية وعدد 22 تنظيم أسرة وعدد 220 أنف وأذن وحنجرة ، الى جانب انه تم عمل عدد 141 تحاليل مختلفة وعمل 31 حالة موجات صوتيه و عمل 6 حالة اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 109 متردد وتم اجراء خلع اسنان لعدد 6 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 11 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 106 متردد وتم استخدام 10 عيادة متنقلة .

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