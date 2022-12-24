تموين الوادي الجديد: حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين

شنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن تجّار الجملة وذلك لضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين للسلع الغذائية الأساسية، والوقوف على مدى توافر السلع الأساسية وكمية المعروض منها والاحتياطي المخزون من تلك السلع ومدى التزام أصحاب الأنشطة للقوانين والقرارات التموينية.

يأتي ذلك تنفيذًا للتكليفات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كل السلع وعدم رفع أسعارها، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس صلاح السيد مدير عام التموين، والسيد إسماعيل عبدالفتاح مدير إدارة التموين بمركز الداخلة.

وترأس الحملة المهندس مصطفى عبدالخالق رئيس الرقابة التموينية، والسيد محمد سليمان رئيس التجارة الداخلية، بالاشتراك مع وحدة مباحث شرطة الداخلة، بقيادة العقيد يحيى عبدالله مفتش مباحث مركز شرطة الداخلة، والرائد أحمد فاضل رئيس مباحث مركز الشرطة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الأرز والسكر مصحوبة بمستندات مخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ وكذلك عرض وبيع أزيد من السعر الرسمي، طبقًا لما جاء بالقرار، وكذلك عدد من المخلفات وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وجارٍ عرض المحاضر على النيابة العامة.