عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الوادي الجديد: حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين

ارشيفيه
ارشيفيه

شنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن تجّار الجملة وذلك لضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين للسلع الغذائية الأساسية، والوقوف على مدى توافر السلع الأساسية وكمية المعروض منها والاحتياطي المخزون من تلك السلع ومدى التزام أصحاب الأنشطة للقوانين والقرارات التموينية.

يأتي ذلك تنفيذًا للتكليفات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كل السلع وعدم رفع أسعارها، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس صلاح السيد مدير عام التموين، والسيد إسماعيل عبدالفتاح مدير إدارة التموين بمركز الداخلة.

وترأس الحملة المهندس مصطفى عبدالخالق رئيس الرقابة التموينية، والسيد محمد سليمان رئيس التجارة الداخلية، بالاشتراك مع وحدة مباحث شرطة الداخلة، بقيادة العقيد يحيى عبدالله مفتش مباحث مركز شرطة الداخلة، والرائد أحمد فاضل رئيس مباحث مركز الشرطة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

حصاد 2022.. تنفيذ أطول شبكة طرق بـ1200 كيلومتر في الوادي الجديد

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الأرز والسكر مصحوبة بمستندات مخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ وكذلك عرض وبيع أزيد من السعر الرسمي، طبقًا لما جاء بالقرار، وكذلك عدد من المخلفات وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وجارٍ عرض المحاضر على النيابة العامة.

اخبارمحافظة الوادي الجديد الداخلية التموين الوادى الجديد رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولى النيابة العامة ضبط الأسعار وزير المضاربة الشرطة منافذ بيع السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

3 جثث متفحمة ولودر تحت الكوبري.. التفاصيل الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر

قرار عاجل مفاجئ من طبيب الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

خسائر فادحة لأباطرة السوق السوداء.. الدولار يسجل 24.67 جنيه للشراء.. فيديو

موضوعات متعلقة

حصاد 2022.. تنفيذ أطول شبكة طرق بـ1200 كيلومتر في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

أسقطت قتلى.. سيول مدمرة تجتاح العراق والمواطنون يلجأون للقوارب.. شاهد

وزير النقل: مافيش قطارات هتتلغي.. و"تالجو" على خط الصعيد قريبا.. فيديو وصور

حالة المرور الآن على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

قبل ما تتحرك .. تعرف على حالة المرور في شوارع الجيزة

أبرزها عطل واتساب.. أكبر انقطاعات للتطبيقات خلال 2022

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

بفستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها| شاهد

أرخص سيارة في المملكة العربية السعودية

بعد اتهماها بخطف زوج صاحبتها.. 5 معلومات غير متوقعة عن رهف الشامي

فيديو

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل حياتها فى المقابر بسبب أم رقية.. فيديو

بعد اختفائها عاما.. أحدث ظهور للفنانة نيللى مع ابنة فيروز

تكدس مروري بين السيارات.. كواليس حريق كوبرى أحمد فخرى بـ مدينة نصر

خطفت جوز صاحبتها.. قصة زواج البلوجر رهف الشامى تزلزل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ