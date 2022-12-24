طلاب الفرقة الأولى بـ" بيطرى كفرالشيخ" يؤدون الامتحانات إلكترونيًا .. شاهد

أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البيطرى جامعة كفر الشيخ اليوم السبت، آخر امتحان عملى فى مادة نظم الحاسب الآلى بمركز الإختبارات الألكترونية بكلية العلاج الطبيعى باجمالى عدد طلاب419 طالب.

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطري، والدكتور بسيوني عبد القادر هليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



يُشرف على متابعة الاختبارات العملية الدكتورعمرو أبوهانى المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات ومهندسى مركز الاختبارات الالكترونىة نوال محمد صالح ، إيهاب محمد رزق ، عزه حسن عبد الغفار، دينا فتحي قنديل ، صفا علي عبد العظيم، روان بهاء البرهامي ، عبد الله الجنبيهي – مهندس شركة ACT ، خلود محمد خالد مهندس مقيم شركة MKCL.



وأكد الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة الانتهاء بنجاح من أداء طلاب القطاع الطبي والبالغ عددهم 40174 طالب للاختبارات الألكترونية "الميد تيرم" خلال الفترة من يوم 10/11/2022 إلي يوم 13/12/2022 بمركز الاختبارات الالكترونية بمعامل كلية العلاج الطبيعي ومدرج 800 ومعمل كلية العلوم وذلك بواقع 67 مقرر دراسي 14 مقرر لكلية الطب، 15 مقرر لكلية الصيدلة، 26 مقرر لكلية العلاج الطبيعي، 9 مقررات لكلية التمريض، و3 مقررات للمعهد الفني للتمريض.



وأشار د. دسوقي إلى استعداد مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة لإمتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2022/2023 وذلك خلال الفترة من 1/1/2023 ،بإجمالي 96 مقرر بواقع 38 مقرر لكلية طب الفم والأسنان، 15 مقرر لكلية الصيدلة، 15 مقرر لكلية العلاج الطبيعي، 16 مقرر لكلية الطب البيطري، 9 مقررات لكلية التمريض، و3 مقررات للمعهد الفني للتمريض .



وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقًا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجًا مثاليًا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.