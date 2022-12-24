عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الفرقة الأولى بـ" بيطرى كفرالشيخ" يؤدون الامتحانات إلكترونيًا .. شاهد

طلاب الفرقة الأولى
طلاب الفرقة الأولى ب" بيطرى كفرالشيخ" يؤدون الامتحانات

أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البيطرى جامعة كفر الشيخ اليوم السبت، آخر امتحان عملى فى مادة نظم الحاسب الآلى بمركز الإختبارات الألكترونية بكلية العلاج الطبيعى باجمالى عدد طلاب419 طالب.

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطري، والدكتور بسيوني عبد القادر هليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 


يُشرف على متابعة الاختبارات العملية الدكتورعمرو أبوهانى المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات ومهندسى مركز الاختبارات الالكترونىة نوال  محمد صالح ، إيهاب محمد رزق ، عزه حسن عبد الغفار، دينا فتحي قنديل ، صفا علي عبد العظيم، روان بهاء البرهامي ، عبد الله الجنبيهي – مهندس شركة ACT ، خلود محمد خالد  مهندس مقيم شركة MKCL.


وأكد الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة الانتهاء بنجاح من أداء طلاب القطاع الطبي والبالغ عددهم 40174 طالب للاختبارات الألكترونية "الميد تيرم" خلال الفترة من يوم 10/11/2022 إلي يوم 13/12/2022 بمركز الاختبارات الالكترونية بمعامل كلية العلاج الطبيعي ومدرج 800 ومعمل كلية العلوم  وذلك بواقع 67 مقرر دراسي 14 مقرر لكلية الطب، 15 مقرر لكلية الصيدلة، 26 مقرر لكلية العلاج الطبيعي، 9 مقررات لكلية التمريض، و3 مقررات للمعهد الفني للتمريض. 


وأشار د. دسوقي إلى استعداد مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة لإمتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2022/2023 وذلك خلال الفترة من 1/1/2023 ،بإجمالي 96 مقرر بواقع 38 مقرر لكلية طب الفم والأسنان، 15 مقرر لكلية الصيدلة، 15 مقرر لكلية العلاج الطبيعي، 16 مقرر لكلية الطب البيطري، 9 مقررات لكلية التمريض، و3 مقررات للمعهد الفني للتمريض .


وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقًا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجًا مثاليًا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.

كلية الطب البيطرى جامعة كفر الشيخ الطب البيطري جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

3 جثث متفحمة ولودر تحت الكوبري.. التفاصيل الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر

قرار عاجل مفاجئ من طبيب الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

خسائر فادحة لأباطرة السوق السوداء.. الدولار يسجل 24.67 جنيه للشراء.. فيديو

ترشيحاتنا

أسقطت قتلى.. سيول مدمرة تجتاح العراق والمواطنون يلجأون للقوارب.. شاهد

وزير النقل: مافيش قطارات هتتلغي.. و"تالجو" على خط الصعيد قريبا.. فيديو وصور

حالة المرور الآن على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

قبل ما تتحرك .. تعرف على حالة المرور في شوارع الجيزة

أبرزها عطل واتساب.. أكبر انقطاعات للتطبيقات خلال 2022

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

بفستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها| شاهد

أرخص سيارة في المملكة العربية السعودية

بعد اتهماها بخطف زوج صاحبتها.. 5 معلومات غير متوقعة عن رهف الشامي

فيديو

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل حياتها فى المقابر بسبب أم رقية.. فيديو

بعد اختفائها عاما.. أحدث ظهور للفنانة نيللى مع ابنة فيروز

تكدس مروري بين السيارات.. كواليس حريق كوبرى أحمد فخرى بـ مدينة نصر

خطفت جوز صاحبتها.. قصة زواج البلوجر رهف الشامى تزلزل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ