جنوب سيناء .. تساقط أمطار متوسطة على مدينة أبو زنيمة

تعرضت مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء اليوم السبت، إلى تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة ولم تسفر عن دون حدوث سيول.

قال اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب وشمال سيناء، إنه جرى الانتهاء من إحكام السيطرة على تجمعات المياه التي تجمعت جراء الأمطار بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، من خلال الدفع بسيارات شفط المياه.

أكد رئيس الشركة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الشركة، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بشفط وكسح المياه، وذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث تقلبات في حالة الطقس.

كانت قد أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار بنسبة 30 %، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة الطوارئ بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

أكد محافظ جنوب سيناء على رؤساء المدن بالتأكد من جاهزية معدات الحملة الثقيلة، والتحرك السريع والفوري في حالة سقوط أمطار، وتطهير مخرات السيول بشكل دوري ورفع تراكمات الأحجار أمام السدود، تحسبًا لحدوث أي طوارئ.

أوضح المحافظ أنه جرى تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول على مستوى مدن المحافظة، بتكلفة تجاوزت 1,70 مليار جنيه، بإجمالي 450 بحيرة صناعية، وسدود، ومجرى سيل، وقنوات صناعية.