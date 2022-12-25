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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسرع من مكلارين.. CINA 2023 في الإمارات | صور

مكلارين CINA موديل
مكلارين CINA موديل 2023

تعتبر شركة مكلارين واحدة من كبار مصنعي السيارات الخارقة حول العالم، حيث تمكنت من انتاج العديد من الطرازات القوية، والتي تتسم بسرعتها الفائقة إلى جانب تصميمها الخارجي الرياضي، مع مجموعة من التجهيزات الداخلية الفريدة.

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وتعد السيارة مكلارين CINA موديل 2023 واحدة من اسرع السيارات المقدمة من الصانع الإنجليزي، حيث تقدم في السوق الاماراتي عبر فئة واحدة من التجهيزات مع سعر يقدر بـ 5 ملايين درهم.

مكلارين CINA موديل 2023

قدرات التسارع للسيارة مكلارين CINA موديل 2023

 

تستغرق السيارة مكلارين CINA موديل 2023 مدة زمنية قدرها 2.8 ثانية لكي تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات 0، بينما تقدر السرعة القصوى للسيارة إلى 335 كيلومتر في الساعة.

مكلارين CINA موديل 2023

محرك السيارة مكلارين CINA موديل 2023 

 

تستمد السيارة مكلارين CINA موديل 2023 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 800 حصانا، مقترن بناقل سرعات يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات بقدرات أوتوماتيكية الحركة.

مكلارين CINA موديل 2023

تجهيزات السيارة مكلارين CINA موديل 2023 

 

تحتوي السيارة مكلارين CINA موديل 2023 على كاميرا محيطة، وخاصية التحكم في الجر، و قفل تفاضلي، بالاضافة إلى انذار، ومكابح عالية الاداء، وحساسات حركة، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وامكانية الدخول للسيارة بدون مفتاح.

مكلارين CINA موديل 2023

وتضم السيارة مكلارين CINA موديل 2023 مكيف هواء اوتوماتيكي، ومقاعد الكانتارا المميزة، مع مقود حركة كهربائي، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، ذات مظهر يتسم بالشراسة، بالاضافة إلى جنوط رياضية، وسبويلر خلفي عريض، مع ناشر امامي وعتبات جانبية رياضية.

مكلارين CINA موديل 2023
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