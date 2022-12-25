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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بدعم 113 مليون جنيه.. إعلان آخر موعد للتقديم في برنامح مشروعي بدايتي

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2022

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس اكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية ومنذ 8 سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسى لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها" مشروعي بدايتي".

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وأطلقت الأكاديمية البرنامج في 2012/2013، فإن الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًّا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالآثاث والديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وانترنت الاشياء، وصناعة الالكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلي التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدى الإعاقة، الاستزراع السمكى، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.

 

تفاصيل حول مشروع بدايتي لدعم مشروعات التخرج وكيفية التقديم:


- الأكاديمية خلال الأعوام الثمانية السابقة قد دعمت أكثر من 2899 مشروع تخرج

- برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي"، بقيمة إجمالية تزيد عن 113 مليون جنيه.

- استفاد من هذا الدعم أكثر من 40 ألف طالب من كافة - الجامعات الحكومية والخاصة.

- آخر موعد للتقدم في برنامج بدايتي 31 ديسمبر  2022.

- المشروعات هذا العام تركز لدعم المشروعات الفردية للطلاب، المشروعات المجمعة clusters، والخاصة فقط. بالهيئات والجامعات.

- مجالات المشروعات تشمل مجالات وهي العلوم الهندسية، الصحة والدواء، علوم الحاسب وغيرها.

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