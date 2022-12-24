لو الكحة مابتروحش .. إليك طرق العلاج المثالية

تعد الكحة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة خلال فصل الشتاء بين الأطفال والكبار خاصة أنها ضمن أعراض أشهر الأمراض الصدرية مثل الإنفلونزا وكورونا.

وفى بعض الأحيان يأخذ الشخص بعض الأدوية وطرق علاج طبيعية للتخلص من الكحة ولكنها تظل مستمرة مما يتطلب الوعى بأفضل طرق علاج الكحة للتخلص منها بشكل أسرع.

ونعرض إليكم طرق علاج الكحة فى الشتاء وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ NHS”

راحة فى المنزل وعدم بذل مجهود كبير خارجه

شرب الكثير من السوائل الطبيعية خاصة ورق الجوافة

حاول البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو لم تشعر بالراحة الكافية للقيام بأنشطتك العادية

أدوية باراسيتامول أو إيبوبروفين لعلاج أي ألم ناتج عن الكحة أو البرد

الليمون الساخن والعسل (غير مناسب للأطفال دون سن 1 سنة)

دواء بيلارجونيوم العشبي (مناسب للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا).