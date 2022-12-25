قرار عاجل من وزير الرياضة بعد تصريحات نائب رئيس اتحاد السلة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتمنى الشفاء لجميع المصابين بعد أحداث مباراة كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وقال “صبحي” عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن هناك حالة واحدة فقط غير مستقرة طبياً موضحاً أنه تم نقل هذه الحالة إلى أحد المستشفيات الكبرى لتوفير كافة الإجراءات اللازمة.

وأضاف: "هناك اجتماع تنسيقي قبل اللقاء يتم تحديد كافة الأمور الإدارية قبل انطلاق المباراة".

وأشار إلى أنه سيتم التأكد من كافة الإجراءات الخاصة بتوفير سيارة إسعاف قبل انطلاق اللقاء موضحاً أن تصريحات عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة تخص العمل الخاص بالاتحاد وسيتم التحقق من هذه الأمور.

وأضاف:" ما رأيته أن إجراءات توفير سيارة إسعاف متواجدة على الورق ولكن ما قاله عمرو مصيلحي سيكون محل دراسة وتحقيق شامل ومهم لمعرفة هذه الإجراءات وحقيقتها".