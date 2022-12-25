عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من وزير الرياضة بعد تصريحات نائب رئيس اتحاد السلة

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتمنى الشفاء لجميع المصابين بعد أحداث مباراة كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري. 
وقال “صبحي” عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن هناك حالة واحدة فقط غير مستقرة طبياً موضحاً أنه تم نقل هذه الحالة إلى أحد المستشفيات الكبرى لتوفير كافة الإجراءات اللازمة.
وأضاف: "هناك اجتماع تنسيقي قبل اللقاء يتم تحديد كافة الأمور الإدارية قبل انطلاق المباراة".
وأشار إلى أنه سيتم التأكد من كافة الإجراءات الخاصة بتوفير سيارة إسعاف قبل انطلاق اللقاء موضحاً أن تصريحات عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة تخص العمل الخاص بالاتحاد وسيتم التحقق من هذه الأمور.
وأضاف:" ما رأيته أن إجراءات توفير سيارة إسعاف متواجدة على الورق ولكن ما قاله عمرو مصيلحي سيكون محل دراسة وتحقيق شامل ومهم لمعرفة هذه الإجراءات وحقيقتها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

جرام الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيها.. الأصفر ينخفض بعد قرار المركزي

سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

ترشيحاتنا

ميدو يكشف بالمستندات سر أزمة قرض ممدوح عباس للزمالك

إلغاء 2700 رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية.. تفاصيل

الوزير عن بيع تذاكر القطارات للسائح بالدولار: هو أنا أخدتها منك يا مصري؟

قرار عاجل من وزير الرياضة بعد تصريحات نائب رئيس اتحاد السلة

حكم عدم الوفاء بالنذر بسبب التعب.. دار الإفتاء ترد

ميدو يكشف كواليس جديدة في أزمة مرتضى منصور وممدوح عباس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

صوتي خامته شتوية .. العِلم يحسم صحة تصريح ياسمين عز

بطقم بيجامات.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته

بعد تحريم الفن| 5 صور أثارت الجدل لزيزي عادل.. صور

فيديو

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ