وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يزوران مصابي حادث صالة حسن مصطفى

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التوجه إلى مستشفى ٦ أكتوبر ومستشفى الشيخ زايد؛ للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من الجماهير مصابى واقعة سقوط الإستاند الخاص المُلاصق بمدرج الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر خلال مباراة كرة السلة بين الأهلى والاتحاد.

تحدث الوزير والمحافظ مع عدد من المصابين، واستمع إلى تشخيص الأطباء حول مدى خطورة إصابتهم حيث أكدوا على استقرار الحالة الصحية للمصابين وأن معظم الإصابات جاءت بسيطة ، ومتوقع خروجهم فى القريب العاجل من المستشفى بعد الانتهاء من كافة الفحوصات الواجبة.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لجميع المصابين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى متابعته مع وزير الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الطبية لجميع المصابين.

فيما كلف محافظ الجيزة اللواء احمد راشد بتوجيه كافة اوجه العناية والرعاية لمصابي الحادث .