بيجامة لافتة.. نسرين طافش تتألق بملابس الكريسماس| شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نسرين طافش، مرتدية بيجامة الكريسماس باللون الأخضر، وتميزت البيجامة بمجموعة من الرسومات باللون الأحمر والأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على وضع لمسات بسيطة وناعمة لعيونها لتكشف جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نسرين طافش