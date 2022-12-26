الرزق يحب الخفية| بائع مشغولات يدوية بطور سيناء: لم أرفع الأسعار منذ 2014.. شاهد

يصنع المشغولات اليدوية بنفسه من الخرز وينتج البريسلا والعقود والأساور، أنه هو صانع فرحة الأطفال الصغار والبنات الذين يقبلون عليه لشراء الإكسسوار والحلي الرخيصة بأسعار في متناول الجميع تبدأ من ٣ جنيهات، أنه محمد عمر الشهير بابو ريان الذي يصنع المشغولات اليدوية ويعرضها بأسعار مخفضة .



في البداية أكد أبو ريان، أنه منذ عام ٢٠١٤ لم يرفع اسعار المشغولات اليدوية واسعارها كما هي من أجل أن يجد المواطنين اشياء اسعارها صغيرة لأطفالهم وتسعدهم .

وأشار أبو ريان، إلي أنه يشتري الخرز ويصنع منه مشغولات يدوية بأسعار بسيطة تكون في متناول الجميع قائلا :" طالما قادرين أن نرخص الأسعار لماذا لا نفعل ذلك ".

واضاف ابو ريان، أن الأطفال يحرصون علي زيارة مكانه ومشاهدته وهو يصنع المشغولات اليدوية بالخرز، وهناك اطفال يقومون بشراء الخرز وتصنيعه بأنفسهم .

المشغولات اليدوية

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