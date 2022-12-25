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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة القرم تتصاعد.. الدوما ينصح أوكرانيا بخطة للانضمام إلى روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

وصف نائب مجلس الدوما، ميخائيل شيريميت، خطط أوكرانيا للسيطرة على شبه جزيرة القرم العام المقبل بأنه محض هراء واقترح أن تعد سلطات كييف خطة لضم كييف في روسيا.

وقال شيريميت: “يواصل السياسيون المحتملون في كييف التنافس مع بعضهم البعض في محاولة لترهيب وابتزاز شبه جزيرة القرم بخططهم العسكرية. لكن كل هذا الهراء الكامل لا علاقة له بالواقع. يجب أن يبدأوا بالفعل في إعداد خطة لإدراج كييف في اللغة الروسية. الاتحاد. أنا مستعد للمساعدة”. 

وأوضح أنه حتى أصغر محاولات التعدي على شبه جزيرة القرم ستتحول إلى كارثة لنظام كييف الحالي، وهو ما لم يروه حتى الآن.

وشدد شيريميت على أن "نظام كييف ليس لديه وقت طويل لاستبداد أوكرانيا والشعب الأوكراني”.

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وفي وقت سابق، قال أندريه يرماك، مدير مكتب رئيس أوكرانيا، إن كييف تريد كسب الحرب وإعادة أراضي القرم في عام 2023.

وقال يرماك، في مقابلة مع صحيفة “الجارديان” البريطانية، "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة الأرض".

ويعتقد مدير مكتب رئيس أوكرانيا أن العام المقبل سيكون حاسما للبلاد.

وتصدر كييف بانتظام بيانات وتهديدات عدوانية ضد موسكو.

روسيا أوكرانيا شبه جزيرة القرم كييف الدوما

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