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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العدل البرازيلي: منكرو الانتخابات منتمون إلى معسكرات "حاضنة للإرهاب"

صدى البلد

قال وزير العدل البرازيلي الجديد، اليوم الأحد، إن المتظاهرين الرافضين لإجراء انتخابات خارج قواعد الجيش البرازيلي أصبحوا “حاضنات للإرهاب”، وذلك بعد يوم من تفجير الشرطة عبوة ناسفة واعتقال أحد المشتبه بهم المتهمين بصلته بمعسكر برازيليا.

وكتب فلافيو دينو على تويتر 'الأحداث الخطيرة التي وقعت أمس في برازيليا تثبت أن ما يسمى بالمعسكرات' الوطنية 'أصبحت حاضنات للإرهابيين'. لن يكون هناك عفو عن الارهابيين وداعميهم ومموليهم '.

يخيم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو خارج قواعد الجيش في البرازيل منذ أسابيع ، وحثوا الجيش على قلب فوز الرئيس اليساري المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، الذي يتولى منصبه في الأول من يناير.

وفي تغريدة لاحقة ، قال دينو إنه سيقترح إنشاء 'مجموعات خاصة لمكافحة الإرهاب والأسلحة غير المسؤولة. سيادة القانون لا تتوافق مع هذه الميليشيات السياسية'.

أضافت أنباء القنبلة بعدًا جديدًا لأعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في البرازيل ، حيث لا تزال التوترات عالية بعد الانتخابات البرازيلية الأكثر خطورة منذ جيل.

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قدم بولسونارو ، الذي لم يعترف بالهزيمة بعد ، ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول مصداقية نظام التصويت في البرازيل ، ويصدقه العديد من مؤيديه المتشددين.

أصبح معسكر برازيليا ، خارج مقر قيادة الجيش ، من أكثر المعسكرات تطرفا في البلاد. في 12 كانون الأول (ديسمبر) ، وهو اليوم الذي تم فيه التصديق على فوز لولا ، هاجم بعض سكان المخيم مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا.

قال روبسون كانديدو ، رئيس الشرطة المدنية في برازيليا ، إن رجلاً يبلغ من العمر 54 عامًا من ولاية بارا الشمالية الشرقية اعتقل واعترف بزرع العبوة في شاحنة وقود بالقرب من مطار برازيليا من أجل بث الفوضى.

وقال للصحفيين 'جاء للمشاركة في الاحتجاجات خارج مقر قيادة الجيش وهو جزء من الحركة التي تدعم الرئيس الحالي'. إنهم في تلك المهمة ، التي يرون أنها أيديولوجية ، لكنها خرجت عن السيطرة ».

كما عثرت الشرطة على بنادق هجومية ومتفجرات أخرى في شقة استأجرها الرجل في برازيليا. قال كانديدو إن المشتبه به كان مالك أسلحة مسجلاً ، يُعرف باسم CAC ، وهي مجموعة تضخمت ستة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 700000 شخص منذ انتخاب بولسونارو في عام 2018 وبدأت في تخفيف قوانين الأسلحة.

قال كانديدو أيضا إن الرجل ومن ساعده حاولوا تفجير العبوة الناسفة ، لكنها لم تنفجر. وقال إنه لا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الآخرين المتورطين.

وقال 'لم يكن لدينا قط قنابل هنا في البرازيل'.

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