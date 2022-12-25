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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يهنئ البابا فرنسيس وتواضروس بأعياد الميلاد

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والأخوة المسيحيين في الشرق والغرب، بأعياد الميلاد.

رسالة شيخ الأزهر بشأن تعليق التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان

حصاد شيخ الأزهر في 2022.. مواقف وطنية وأعمال إنسانية لا تنقطع ولم ينس دعم المرأة والطفل

وكتب شيخ الأزهر عبر «فيسبوك»: أهنئ أخوتي وأصدقائي الأعزاء، البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والأخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وأدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر البابا تواضروس بطريرك القسطنطينية

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