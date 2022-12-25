شيخ الأزهر يهنئ البابا فرنسيس وتواضروس بأعياد الميلاد

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والأخوة المسيحيين في الشرق والغرب، بأعياد الميلاد.

وكتب شيخ الأزهر عبر «فيسبوك»: أهنئ أخوتي وأصدقائي الأعزاء، البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والأخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وأدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان.