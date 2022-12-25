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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصف مهين من ترامب لـ بايدن في تهنئة الكريسماس

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في تهنئة بمناسبة الكريسماس، الزعيم الأمريكي الحالي، جو بايدن، بأنه متخلف عقليا، كما شبه الديمقراطيين بالماركسيين اليساريين الراديكاليين الذين يحاولون تدمير البلاد.

وكتب ترامب علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، “عيد ميلاد مجيد للجميع، بما في ذلك الماركسيون اليساريون المتطرفون الذين يحاولون تدمير بلدنا، مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل غير قانوني يقوم بالإكراه على وسائل الإعلام الإذاعية الاجتماعية والمعطلة ودفعها للترويج لديمقراطي متخلف عقليا على حساب دونالد ترامب اللامع، والمحب للولايات المتحدة”.

كما هنأ الرئيس السابق وزارة العدل الأمريكية، واصفا إياها بـ "وزارة الظلم"، وتمنى "الحب للجميع".

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