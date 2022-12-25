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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دبلوماسي روسي سابق : موسكو مستعدة للتفاوض وشروط أوكرانيا تعجيزية

صدى البلد

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن الوضع كما هو فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ترحيبه بالمفاوضات مع جميع الدول.

وأضاف "زاسبكين"، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "سكايب"، أن تصريحات "بوتين" ظهرت وكأنها إجابة على السؤال المتعلق بوصول العلاقات الروسية مع الدول الغربية إلى وضع خطير جدا.

 روسيا

وتابع الدبلوماسي الروسي السابق، أن هذا يعني أن روسيا منذ البداية وقبل بدء العملية العسكرية على أوكرانيا، كانت على استعداد للتفاوض، وهو الأمر الذي مازال قائما، مع تحميل مسئولية عدم إجراء مفاوضات على الجانب الأوكراني.

واستكمل، أن الشروط الأوكرانيا تعتبرها روسيا شروط تعجيزية بشكل واضح وصريح، مع الوضع في الاعتبار الموقف الأمريكي الذي لا يشجع على إجراء أي مفاوضات، بعد أن سلمت أوكرانيا منظومة دفاع جوي.

https://youtu.be/Dqp2DGQWGYE

روسيا أوكرانيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مفاوضات

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