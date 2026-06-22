طرق طبيعية لزيادة التركيز وتحسين الذاكرة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ضعف التركيز وكثرة النسيان لذا من المهم معرفة طرق العلاج.

ووفقا لموقع كلية الطب بجامعة هارفارد نكشف لكم طرق لزيادة التركيز وزيادة الوزن.

اليقظة الذهنية

قالت أخصائية علم النفس العصبي في مستشفى بريغهام والنساء، اليقظة الذهنية تعني تركيز الانتباه على اللحظة الحاضرة، وقد ثبت أن ممارستها تُعيد برمجة الدماغ بحيث يصبح الانتباه أقوى في الحياة اليومية وتنصح بالجلوس بهدوء لبضع دقائق كل يوم، وإغلاق العينين، والتركيز على التنفس بالإضافة إلى الأصوات والأحاسيس المحيطة.

التدريب المعرفي

تهدف ألعاب التدريب المعرفي المحوسبة إلى تحسين سرعة الاستجابة والتركيز إلا أن الأدلة على فعالية هذه الألعاب متفاوتة.

الهدف من ممارسة هذه الألعاب ليس تحسين الأداء فيها، بل تحسين الأداء المعرفي في الأنشطة اليومية.

ويضيف لكن هناك أدلة تشير إلى إمكانية تحسين قدرة الشخص على التركيز من خلال دفعه تدريجيًا إلى مستويات أداء أعلى فإذا وصلت إلى مستوى معين من التركيز المستمر، فإن الارتقاء به إلى المستوى التالي قد يُسهم في تحسينه، وهذا بدوره قد ينعكس إيجابًا على حياتك اليومية.

نمط حياة صحي

تُسهم جوانب عديدة من نمط الحياة الصحي في تحسين التركيز، بدءًا من النوم والرياضة وثمة ارتباط مباشر بين الرياضة والقدرات الإدراكية، وخاصة التركيز فممارسة الرياضة تزيد من توافر المواد الكيميائية في الدماغ التي تُعزز تكوين روابط عصبية جديدة، وتُقلل التوتر، وتُحسّن النوم أما النوم، فيُقلل من هرمونات التوتر التي قد تُضر بالدماغ، ويُخلص الجسم من البروتينات التي تُلحق الضرر به.

احرص على النوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة، وممارسة التمارين الهوائية لمدة 150 دقيقة أسبوعياً، مثل المشي السريع.

الخطوات الصحية لتحسين التركيز

اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط، والذي ثبت أنه يدعم صحة الدماغ؛ وعلاج الحالات المرضية الكامنة؛ وتغيير الأدوية التي قد تؤثر على قدرتك على التركيز.