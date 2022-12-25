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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال فيلم البطة الصفرا يحتفلون بعيد ميلاد غادة عادل

غادة عادل
غادة عادل

احتفلت أسرة فيلم "البطة الصفرا" بعيد ميلاد النجمة غادة عادل في أول أيام التصوير، حيث بدأ المخرج عصام نصار تصوير فيلمه الجديد، والذي يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

كما يشارك في الفيلم نخبة من ضيوف الشرف، منهم: النجم القدير صلاح عبدالله و النجم القدير سامي مغاوري، بالإضافة للنجم عمرو رمزي.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

شهرة غادة عادل جاءت بعد الإعلانات؛ من خلال مشاركتها أمير الغناء العربي هاني شاكر كـ موديل في كليب "تخسري" عام 1997، وبسبب جمالها وأدائها التمثيلي في الكليب، تلقت الكثير من العروض وقتها ليكون بمثابة الخير عليها.

 

ولاد رزق 2

وتوالت نجاحات غادة عادل في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية، حيث خاضت بطولة أفلام مثل: "ولاد رزق2"، للنجم أحمد عز، وفيلم "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وفيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، ومسلسل "مملكة ابليس" بجزأيه الإثنين، ومسلسل "ليالينا 80"، فيلم "الخطة العامية"، وفيلم "أحمد نوتردام" مع رامز جلال ومسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا وعرض رمضان الماضى. 

فيلم البطة الصفرا البطة الصفرا غادة عادل

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