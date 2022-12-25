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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم يحضر أحد.. غياب نجوم الفن عن عزاء شقيق طارق الشناوي

طارق الشناوي
طارق الشناوي

غاب نجوم الفن عن عزاء شقيق الناقد طارق الشناوي، الذي أقيم في مسجد حسن الشربتلي مساء اليوم.

 

وفاة شقيق طارق الشناوي:

وأعلن الناقد طارق الشناوي عن وفاة شقيقه عمر الشناوي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب طارق عبر صفحته : البقاء لله توفي شقيقي الدكتور عمر الشناوي رئيس قطاع بالبنك الوطني صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

 

وكان الناقد الكبير طارق الشناوي، عبر عن سعادته باتخاذ “المتحدة” خطوة لإنشاء قناه وثائقية. وقال طارق الشناوي، في تصريح لـ “صدى البلد” توثيق تاريخنا هو واجب وطني، وسعيد بخطوة المتحدة لإنشاء قناة وثائقية توثق تاريخنا المصري على كافة المستويات الحضارية والاجتماعية والسياسية".

 

وتابع: “نأمل أن تكلل تلك الخطوة بالنجاح والاستمرارية حتى يستفاد منها الجميع”. يذكر أن أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسميًا في مايو 2023، مع تعيين كل من الإعلامي «أحمد الدريني» رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي «شريف سعيد» رئيسًا للقناة الوثائقية.

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