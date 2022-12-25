إلهام شاهين وجمال العدل وتامر حبيب فى عزاء والد جومانا مراد.. شاهد

حرصت عدد من النجوم وكان من ابرزهم الهام شاهين وتامر حبيب والمنتج جمال العدل على تقديم واجب العزاء في والد الفنانة السورية جومانا مراد، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



يذكر أن جومانا مراد كتبت عبر انستجرام “أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لأنها آخر مرة بس أنا حاسة أنك أنت الي عايش وانا الي ميتة ، انت بدار الحق واحنا بدار الباطل انت الحقيقة واحنا الكذبة انت عند الي أحن مننا كلنا عليك فراااقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر”.

وتابعت "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال ارجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه" .

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