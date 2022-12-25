عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين وجمال العدل وتامر حبيب فى عزاء والد جومانا مراد.. شاهد

صدى البلد

حرصت عدد من النجوم وكان من ابرزهم  الهام شاهين وتامر حبيب والمنتج جمال العدل على تقديم واجب العزاء في والد الفنانة السورية جومانا مراد، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.


يذكر أن  جومانا مراد كتبت عبر انستجرام “أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لأنها آخر مرة بس أنا حاسة أنك أنت الي عايش وانا الي ميتة ، انت بدار الحق واحنا بدار الباطل انت الحقيقة واحنا الكذبة انت عند الي أحن مننا كلنا عليك فراااقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر”.

 

وتابعت "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال ارجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه" .

4c4f0497-ef3e-47dd-9f8e-c9280519511c
4c4f0497-ef3e-47dd-9f8e-c9280519511c
4dde5cdc-83d5-4306-8665-8802a543d170
4dde5cdc-83d5-4306-8665-8802a543d170
15eca689-fe22-49a6-b59d-929b0bb93913
15eca689-fe22-49a6-b59d-929b0bb93913
51f4b148-3fa1-4413-bb7d-4dfaea1fd0fc
51f4b148-3fa1-4413-bb7d-4dfaea1fd0fc
61c70052-1dd1-40cc-ada1-79074c118cae
61c70052-1dd1-40cc-ada1-79074c118cae
64a077a6-c61b-4230-bd77-2ffbbf539b33
64a077a6-c61b-4230-bd77-2ffbbf539b33
348b45c0-53a4-4468-8261-c2e974438eaf
348b45c0-53a4-4468-8261-c2e974438eaf
9259f42a-c6cd-417a-983a-57a87638aafe
9259f42a-c6cd-417a-983a-57a87638aafe
90880f64-c4af-49ce-ba7d-cf82833af702
90880f64-c4af-49ce-ba7d-cf82833af702
95429bf6-03db-43f1-b255-54b6f5a0bf06
95429bf6-03db-43f1-b255-54b6f5a0bf06
02979820-221f-4a37-b16c-9b1cfba8939f
02979820-221f-4a37-b16c-9b1cfba8939f
6580827d-ea6c-4ad2-8515-cc390301e106
6580827d-ea6c-4ad2-8515-cc390301e106
20069227-f79b-4509-b8ba-56c3e8b8053f
20069227-f79b-4509-b8ba-56c3e8b8053f
acbca83b-acd0-48c3-8b63-32b73dfe1d02
acbca83b-acd0-48c3-8b63-32b73dfe1d02
c21d79f1-c56c-48cb-ade5-2877b871561e
c21d79f1-c56c-48cb-ade5-2877b871561e
c310adc9-69f7-4305-a3a9-b783f31063ac
c310adc9-69f7-4305-a3a9-b783f31063ac
d1044625-12ef-46d3-a938-116b62ad57b3
d1044625-12ef-46d3-a938-116b62ad57b3
dc4ca2cc-dcc1-4e01-9a44-771397eea2c4
dc4ca2cc-dcc1-4e01-9a44-771397eea2c4
f2a0e0c1-a829-44c7-aef9-367a10494a49
f2a0e0c1-a829-44c7-aef9-367a10494a49
f4db8c6e-9a9f-4e37-b859-89af26b1ea91
f4db8c6e-9a9f-4e37-b859-89af26b1ea91
f1243ad3-bfbf-4122-848c-91f63fe06c10
f1243ad3-bfbf-4122-848c-91f63fe06c10
f3635b6a-09fb-433d-8df6-1fc5cabf7b20
f3635b6a-09fb-433d-8df6-1fc5cabf7b20
إلهام شاهين الشيخ زايد تامر حبيب جومانا مراد جمال العدل مسجد الشرطة المنتج جمال العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

هل تأخرت تأخر سيارات الإسعاف في الوصول لصالة حسن مصطفى.. وزير الشباب يجيب بالفيديو

روسيا: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية لكن سنحاول منعها

أحكام المرأة في العمرة .. الأزهر للفتوى يوضح 9 أمور مهمة

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

إنهاء الحرب.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة بشأن عرض روسيا للتفاوض مع أوكرانيا

مركز الأزهر: يجوز لمن أحرمت أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير اللاتيه الساخن زي المحلات

اليوبيل الذهبي لجمعية نقاد السينما.. تكريم يسري نصر الله وكمال رمزي

مبسوطة بمشهد القبلة في الفيلم.. ماذا قالت بطلة صاحبتي عن اللقطات الجريئة

لو عندك كحة.. هذه المشروبات تخلصك منها في الحال

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ