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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

صدى البلد

يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول  الأطعمة الغنية بالتوابل علامة على التغيرات الهرمونية أو الإجهاد المزمن أو الحمل أو اضطرابات الأكل. من المعروف أن الكابسيسين ، وهو المركب النشط الأساسي في أنواع مختلفة من الفلفل الحار والمكون الرئيسي للأطعمة الغنية بالتوابل ، هو سبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام إليك أبرز أسباب زيادة الرغبة لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل وفقا لموقع بولد سكاي الهندي 


1 . التكيف مع برودة الطقس


أظهرت إحدى المجلات أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على درجة حرارة الجسم لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الغنية بالكابسيسين يمكن أن يمنحك الشعور بالدفء والتكيف مع درجة الحرارة .


2. الرجيم


أحد أسباب اشتهاء الأطعمة الغنية بالتوابل هو اتباع نظام غذائي. أظهرت مجلة Springer أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تكون بسبب نقص التغذية أو قمع الرغبة في تناول أطعمة معينة.

3. زيادة نشاط المخ


قد تزداد الرغبة الشديدة في تناول الطعام الحار أيضًا بسبب زيادة نشاط الدماغ. وفقا لدراسة ، قد تظهر الرغبة الشديدة في تناول الطعام الحار زيادة في تنشيط مناطق معينة من الدماغ .

4. اضطرابات الأكل


تم ربط الرغبة في تناول أطعمة معينة باضطرابات الأكل مثل الأكل العاطفي ، والشراهة في الأكل والإفراط في تناول الطعام في العديد من الدراسات. وبالمثل ، في بعض الأحيان ، قد يسعى الشخص المصاب باضطرابات الأكل أيضًا إلى تناول الأطعمة الغنية بالتوابل . 


5. تحسين أعراض التهاب الأنف


تشمل بعض أعراض التهاب الأنف سيلان الأنف أو العطس أو احتقان الأنف. تشير إحدى الدراسات إلى أن الكابسيسين قد يساعد في إحداث إحساس بالحرقان في الجسم ويساعد في تخفيف هذه الأعراض.

 

الأطعمة الغنية بالتوابل الفلفل الحار التغيرات الهرمونية الإجهاد المزمن

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