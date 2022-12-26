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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة يكشف سبب انهيار الأهلي فنيا.. وحسنة كولرالوحيدة أمام سموحة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نتائج الأهلي والزمالك وبيراميدز نتائجهم غير جيدة في الدوري، مشيرا إلى ان الثلاثي الأفضل في مصر مستواهم الفني كان سيئا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "الأهلي لعب مباراة غريبة أمام سموحة، والمقاولون كان الافضل أمام الزمالك، نشاهد فقط هناك حماس فقط من لاعبي الأبيض لكن المحصلة ضعيفة فى أرض الملعب".

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واضاف: "في المباراة السابقة الأهلي لعب بوجود افشة في مركز صانع الالعاب، اليوم لعب بـرونو سافيو، أين هوية الأهلي، لا يوجد جملة صحيحة ولا تمريرة سليمة، واللاعبين في حالة تراجع فني رهيب، والتدوير الذي يقوم به كولر وراء تراجع المستوى الرهيب، وتسببت في انهيار الفريق فنيا".

وأكمل: "الزمالك تعادل مع المقاولون العرب، وبدلا من أن يقوم الأهلي بالفوز، لم يقدم العرض المنتظر، حتى جماهير الفريق الأحمر تساءلت أين المدير الفني من تجهيز الفريق والمحافظة على هوية وشكل الفريق، وأين خطة اللعب والتكتيك، والحسنة الوحيدة هي مشاهدة الصاعد رأفت خليل".

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