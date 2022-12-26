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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

صدى البلد

فوائد صحية عديدة لتناول الموز أبرزها  تحسين الخصوبة والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، إضافة إلى أن الموز غني بالفيتامينات (مثل فيتامين د ، ب 6 ، ب 12) والمعادن إليك  وفقا لموقع boldsky. بعض الفوائد المذهلة للموز للرجال.

 1. قد يعزز المزاج 

وفقًا لدراسة ، يحتوي الموز الأصفر الناضج  على حوالي 18.5 من السيروتونين. و يحتوي قشر الموز أيضا على مستويات أعلى من السيروتونين.

قد يساعد تناول  الموز في تحسين مستويات السيروتونين في الدماغ ، والذي بدوره قد يساعد في تحسين الحالة المزاجية للشخص قد يساعد ذلك في تقليل مخاطر الإصابة بحالات الصحة العقلية لدى الرجال ، وقد يساعد أيضًا في تحسين الحالة المزاجية لتحسين الرغبة للعلاقة الحميمة.

3. علاج الشعر 

من بين العديد من العلاجات العشبية ، يعتبر الموز أحد هذه العلاجات لما يحتويه من مضادات أكسدة ومغذيات حيوية.  أيضًا ، نظرًا لأن تساقط الشعر منتشر بشكل كبير عند الرجال ، فإن استهلاك الموز قد يثير الدهشة في نمو الشعر ومحاربة الصلع

4- يمنع مشاكل الكلى 

أظهرت دراسة مجموعة الحالات أن الذكور قد يظهرون انتشارًا عاليًا لأمراض الكلى المزمنة مقارنة بالإناث ، على الرغم من أن تطور المرض أعلى عند الإناث. 

يعتبر الموز مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب 6 والتي تعتبر من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الكلى. 

قد يساعد تناول الموز في الحفاظ على وظائف الكلى وأيضًا منع تكون الحصوات .

 

تناول الموز تحسين الخصوبة الموز الأصفر الحالة المزاجية

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