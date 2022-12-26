الرشيدي: تخصيص شقق بأسعار مخفضة لموظفي العاصمة الإدارية موقف نبيل من الرئيس

أكد حسن الرشيدي الكاتب الصحفي، أن تخصيص وحدات سكنية بأسعار منخفضة لموظفي العاصمة الإدارية يؤكد على إهتمام الرئيس بالمواطنين، مضيفاً أن العاصمة الإدارية إنجاز كبير للغاية و ضخم.

موقف نبيل من الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف "الرشيدي" أثناء استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " " صدى البلد" ، أنه سوف يبدأ انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية إبتداءً من شهر يناير القادم، مؤكداً أنه سوف يتم إنتقال حوالي 30 ألف موظف ، و سوف يتم ذلك على مراحل متتالية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن تخصيص الرئيس وحدات سكنية مخفضة للمواظفين، إتجاه رائع، و موقف نبيل من الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه موظفي الدولة، لافتاً إلى، أن الحياة في العاصمة الإدارية، ستصبح مختلفة تماماً، لأنها من مدن الجيل الرابع" مدينة ذكية".