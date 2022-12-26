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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول روسي: صادراتنا من الغاز انخفضت بنحو 25%

صدى البلد

 قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن صادرات الغاز الروسية ستنخفض بنحو 25٪ وسينخفض إنتاج الغاز بنسبة 12٪ حتى نهاية العام.


وأشار في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين إلى أنه "بالنسبة لصناعة الغاز سينخفض إنتاج وصادرات الغاز بقوة، وسينخفض إنتاج الغاز بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2021 وستنخفض الصادرات بنحو 25٪ والسبب الرئيسي هو إنهاء منشآت البنية التحتية للتصدير". 


وعن تلخيص نتائج عام 2021، قال نوفاك إن صادرات الغاز الروسي ارتفعت بنسبة 10٪ إلى 763 مليار متر مكعب وزادت الصادرات بنسبة 3٪ إلى 250 مليار متر مكعب.

 

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