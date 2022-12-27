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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| جولات رقابية على أسواق ومستودعات الإطارات بالمملكة

منتجات الإطارات
منتجات الإطارات

نفذت عدة جهات حكومية بالسعودية، جولات رقابية على منتجات الإطارات، شملت جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام الأسواق والمستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.


وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، استهدفت الجولات 5031 سوقاً نتج عنها 100 مخالفة وضبط 73 إطاراً مخالفاً، كما استهدفت الجولات 112 مستودعًا نتج عنها مخالفة مستودع واحد وضبط 266 إطاراً مخالفاً.

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وتنوعت المخالفات المرصودة على الإطارات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية، وكفاءة الطاقة لمعادل الدوران C1 مخالفة للحد الأدنى، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود).


وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

الإطارات منتجات الإطارات السعودية المملكة المواصفات والمقاييس

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