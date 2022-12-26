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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: حاسين بالناس لكن والله ما نقدر نعمل أكتر من كده

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، :" إنتو فاهمين يعني إيه النهاردة، المواد الغذائية بتاعت الناس، تزيد مرتين و تلاتة، هو مين يستحمل ده، البلد كيف هتقدر تجابه استمرار الحالة دي، و هي بتحافظ ما أمكن على الأسعار متزيدش، أنا بقول الكلام ده للمصريين كلهم، أوعوا تكونوا فاكرين، أننا مش حاسين كبني أدمين و مسئولين ، إن الأسعار حمل على الناس".

أضاف "السيسي "خلال كلمته اليوم في إفتتاح مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش، قائلاً:" والله ما في أكتر من كده نقدر نعمله، محدش بيجيب حاجه من جيبه، ده من قدرة البلد".

وأشار رئيس الجمهورية إلى، أن هناك بعض التجار يغالوا في الأسعار، و يستغلون الأزمات، معقباً:" الوقت اللي أحنا فيه، يبرز فيه حرصنا ، على الناس، و منغليش الحاجة على الناس، إحنا بنتكلم في أكل و شرب".

 

 

السيسي عبدالفتاح السيسي الغازات الطبية محطة توليد الطاقة الثلاثية الصناعات الكيماوية ورواش

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