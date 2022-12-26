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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة باستاد القاهرة.. تعرف على مباريات اليوم الأول

صدى البلد

تنطلق اليوم الإثنين منافسات النسخة 33 من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات والمقامة بالقاهرة في الصالة رقم 2 في مجمع الصالات خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

ويشهد اليوم الأول انطلاق منافسات السيدات في تمام الساعة الحادية عشر كالتالي: 
الأهلي المصري ضد أهلي صيدا اللبناني طاولة 1
نادي الأعمال الحرة السوداني ضد النادي الرياضي ورقلة الجزائري طاولة 2 
نادي عالي البحريني ضد الفلاح عطبرة السوداني طاولة 3
جزيرة الورد ضد نادي الفتاة الكويتي  طاولة 4
العربي الرياضي الكويتي ضد جمعية الرياضية النسوية الأربعاء طاولة 5
الزمالك ضد الأقصى عطبرة السوداني طاولة 6

بينما تقام منافسات الرجال الفترة الأولى في الساعة الرابعة كالتالي : 
الأهلي ضد خانينوس الفلسطيني طاولة 1
الفحيحل الرياضي الكويتي ضد الأهلي المدني السوداني طاولة 2 
قطر القطري ضد رائد شباب الأربعاء الجزائري طاولة 3 
إنبي ضد الأمل عطبرة السوداني طاولة 4
الزمالك ضد جمعية شبيبة الخروب الجزائي طاولة 5
البريقان الرياضي الكويتي ضد المجمع الرياضي الفلسطيني طاولة 6


وفي تمام الساعة الخامسة والنصف تسأنف باقي مباريات منافسات الرجال على النحو التالي:
سار البحريني ضد النادي الرياضي العطاف الجزائري طاولة 1
مدينة الحسين للشباب الأردني ضد الهلال السوداني طاولة 2
البحرين البحريني ضد الأولمبي الليبي طاولة 3
السد الرياضي القطري ضد جمعية المسيرة تمارة المغربي طاولة 4

ويشارك 20 ناديا في منافسات الرجال، تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي، وجاءت القرعة على النحو التالي: 
المجموعة الأولى : الأهلي المصري  - الفحيحل الرياضي الكويتي - خانيونس الفلسطيني - الأهلي ود مدني السوداني.

المجموعة الثانية : قطر الرياضي القطري - الأمل عطبرة السوداني - رائد شباب الأربعاء الجزائري - إنبي المصري.

المجموعة الثالثة : الزمالك المصري - برقان الرياضي الكويتي - جمعية شبيبة الخروب الجزائري - المجمع الرياضي الفلسطيني.

المجموعة الرابعة : سار البحريني - مدينة الحسين للشباب الأردني - الرياضي العطاف الجزائري - الهلال السوداني.

المجموعة الخامسة : البحرين البحريني - نادي السد القطري - الأولمبي الليبي - المسيرة تمارة المغربي.

بينما شهدت قرعة السيدات مشاركة 12 ناديا، مقسمين على 3 مجموعات بتواجد 4 أندية بالمجموعة الواحدة، ويصعد الأول والثاني للدور ربع النهائي، وضمت المجموعات:

المجموعة الأولى : الأهلي المصري - الأعمال الحرة السوداني - الأهلي صيدا اللبناني - النادي الرياضي ورقلة الجزائري

المجموعة الثانية: عالي البحريني - الفتاة الرياضي الكويتي - الفلاح عطبرة السوداني - جزيرة الورد المصري

المجموعة الثالثة : العربي الرياضي الكويتي - الزمالك المصري - نادي جمعية الرياضة النسوية الأربعاء الجزائري - الأقصى عطبرة السوداني

ويمثل مصر في مسابقة الرجال كلًا من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات
يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب الرجال والسيدات بالنسخة الأخيرة للمسابقة.

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