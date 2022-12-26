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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: مواصلة أعمال نظافة وتشجير وتجميل طريق مسار العائلة المقدسة بالقوصية

أعمال تطوير مسار
أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على مواصلة تنفيذ حملات للنظافة والتشجير والتجميل بطريق ومسار رحلة العائلة المقدسة بالقوصية لرفع مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم مثل تلك الحملات بكافة ربوع المحافظة للوصول إلى الهدف المنشود وتحقيق بيئة نظيفة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار إلى تنظيم حملات نظافة وإزالة الأتربة ورفع القمامة ضمن تلك الحملات التي تنظمها إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع البرنامج الوطني للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز القوصية.

وأضاف المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم بتنفيذ حملة نظافة وتشجير وتجميل بطريق ومسار العائلة المقدسة المؤدي إلى الدير المحرق الكائن بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية بالتعاون والتنسيق بين إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ورئاسة مركز ومدينة القوصية والوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى والجمعيات الأهلية العاملة بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز القوصية كنوع من المشاركة المجتمعية لتلك الجمعيات بتوفير مواد البناء والعمالة اللازمة لبناء تلك الأحواض ودهان الأسوار والمقابر.

وأوضح أنه تم خلالها نظافة طريق مسار رحلة العائلة المقدسة ورفع المخلفات الصلبة والأتربة الموجودة بالشوارع بمعدات الكنس الآلي التجميع ونقلها إلى موقع التخلص النهائي، بالإضافة إلى زراعة عدد كبير من الأشجار وبناء الأحواض اللازمة لحماية الأشجار والحفاظ عليها فضلاً عن دهان الأسوار والمقابر الموجودة بجانبي طريق المسار.

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يذكر أن الحملة قد تم تنفيذها بإشراف وحضور خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة ومصطفى فتحي رئيس مركز القوصية ورجب محمود مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة ومصطفى عرابي نائب رئيس مركز القوصية وأسماء رشاد مديرة المخلفات الصلبة بمركز القوصية وصالح البارودي رئيس الوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى ومسؤلي الجمعيات الأهلية المشاركة.

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