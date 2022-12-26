عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعلن دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي

أنشطة ثقافية بمدارس
أنشطة ثقافية بمدارس أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي وقصور الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية.

ولفت إلى حضوره ومشاركته كافة الفعاليات التي ينظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي بالمحافظة تحت رعاية ودعم نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة  ضياء مكاوي من خلال قصور الثقافة.


وأشاد محافظ أسيوط بالاحتفالية الثقافية التي نظمها فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بأسيوط بمناسبة أعياد الطفولة والعام الميلادي  الجديد بمقر المدرسة والتي تضمنت عرض لفقرات فنية واستعراضات للأطفال منها "سنة رايحة سنة جاية" و"الكريسماس" وعروض الجمباز بإشراف سمر سمير وتدريب معلمين المدرسة.


وأشار ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي إلى أن فرع الثقافة شارك في الاحتفالية بعروض مسرح العرائس حيث تم عرض مسرحية "خليك إيجابي" وتروي قصص عن النظافة في المجتمع وتوضح جوانب من النظافة الشخصية للطفل بجانب ماسكات العرائس لشخصيات الكرتونية على أنغام الموسيقى نفذها الفنان عبدالله هاشم والتي استمتع بها الأطفال.

 واختتمت فعاليات الاحتفالية بإهداء الأطفال هدايا أعياد الكريسماس من بابا نويل في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها.

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقوصية وديروط وأبوتيج

نشاط اقتصادي.. جامعة أسيوط تربي النعام وتطرح الإنتاج بمنافذ للبيع قريبا


وأكد محافظ أسيوط على التنسيق الكامل بين كافة الجهات وعلى رأسها اقليم وسط الصعيد الثقافي لتنظيم ورش عمل وتدريبات للشباب والفتيات لتعليم الحرف اليدوية والتراثية وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى تنظيم المعارض للحرف والسلع والصناعات اليدوية لعرض وتسويق المنتجات اليدوية وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية للحفاظ عليها من الإندثار وفقًا للامكانات المتاحة مطالبًا بعمل الدعاية اللازم لدعوة المواطنين على الحضور والمشاركة في تلك المعارض لتشجيع الأسر على الانتاج والاستفادة من المنتجات المعروضة خاصة وأن المنتجات ذات جودة وبأسعار مناسبة .

ولفت  إلى تنظيم العديد من الفعاليات لتوزيع المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل على الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة وذوى الهمم لتمكينهم اقتصاديًا مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم لتنمية القرى المنتجة لإنتاج الحرف اليدوية والتراثية لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

IMG-20221226-WA0017
IMG-20221226-WA0017
IMG-20221226-WA0018
IMG-20221226-WA0018
IMG-20221226-WA0020
IMG-20221226-WA0020
IMG-20221226-WA0019
IMG-20221226-WA0019
IMG-20221226-WA0023
IMG-20221226-WA0023
IMG-20221226-WA0022
IMG-20221226-WA0022
IMG-20221226-WA0013
IMG-20221226-WA0013
IMG-20221226-WA0015
IMG-20221226-WA0015
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط قصر ثقافة اسيوط إقليم وسط الصعيد الثقافي مدارس أسيوط طلاب مدارس أسيوط انشطه ثقافيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

لم يكن موجودا.. تفاصيل نشوب حريق فى شقة أحمد شوبير بالمهندسين

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هيلعب قدام الزمالك .. حيلة ذكية لعودة كهربا رغم عدم دفع الغرامة

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

موضوعات متعلقة

وجه بتشغيل محطة الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الإيمان العام

محافظ أسيوط: توفير أراض لإقامة مشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

جورجينا تفاجئ رونالدو بسيارة فارهة.. اعرف سعرها | فيديو

يبدأ من 1000 جنيه وعائد شهري .. اِعرف حساب التوفير من البنك الأهلي

توثيق الطلاق الشفوي.. كبار العلماء: يحق لولي الأمر توقيع عقوبة على الممتنع

لـ طلاب الثانوية العامة | مفاجآت في تنسيق الترم الثاني بالجامعات الخاصة

رسوم على شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي لتمويل صندوق دعم الأسرة| مقترح

نوران جوهر تواصل الصدارة.. سيطرة مصرية مطلقة على التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرض العجائب الشتوية.. مناظر طبيعية غريبة على سطح المريخ

دبحوني.. لأول مرة نكشف تفاصيل سر عداء نادية الجندي ونبيلة عبيد

جريئة وملفتة.. إطلالات أثارت الجدل لـ نادية الجندي في 2022

خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال

فيديو

بعد غنائها مع أنغام.. حكاية أغنية فاز بها حميد الشاعري بعد دور كوتشينة

مش مكسوفة من بوسة فيلم صاحبتي.. تصريحات جريئة لابنة شقيقة إلهام شاهين.. فيديوجراف

دبحوني.. لأول مرة نكشف تفاصيل سر عداء نادية الجندي ونبيلة عبيد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ