عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوسيم.. أول صورة للفرعون رمسيس الثاني بعد 3000 سنة من وفاته.. شاهد

رمسيس الثاني
رمسيس الثاني

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف أول صورة لفرعون مصر القوي رمسيس الثاني بعد أكثر من 3000 سنة من وفاته، والذي يعد أحد أشهر الملوك في التاريخ.

txt

نقل مقبرة الملك رمسيس الثاني إلى أمريكا .. معرض افتراضي يثير الجدل

txt

7 آلاف زائر يستقبلهم معبد رمسيس الثاني بأبوسمبل جنوب أسوان اليوم

وأوضح التقرير أن فريق الأبحاث العلمي "Face Lab"، في جامعة ليفربول جون موريس كشف عن ملامح وجه فرعون مصر القوي بالتعاون مع الباحثة المصرية سحر سليم مستخدمين نموذجا ثلاثي الأبعاد لجمجمته.

وأشار إلى أنه يتم إدخاله في برنامج متخصص والاستعانة بقاعدة بيانات لتشريح الوجه المصمم مسبقا، ثم تعديله ليتناسب مع الجمجمة لإعادة بناء ملامحه بدقة.

وتابع التقرير أنه نجح الباحثون برصد ملامحه في سن الـ90، وخلال ذروة قوته في سن الـ45 عاما، موضحا أن ملامح الفرعون رمسيس الثاني لفتت أنظار الباحثين، حيث وصفوه بـ"الوسيم للغاية"، بملامح بارزة خاصة عند الأنف والفك.

رمسيس الثاني فرعون مصر رمسيس التاريخ الملوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

سقوط عريس المحلة في قبضة أمن الغربية والنيابة تحقق

ترشيحاتنا

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

بسبب أمريكا.. اعتراف صادم بانتهاء وجود أوكرانيا كدولة مستقلة

قرار عاجل من الأهلي تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

حكم تهنئة المسيحيين في أعيادهم.. دار الإفتاء ترد على المتشددين

عائلة الملك.. ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

للمرة الأولى منذ حوالى سنتين.. وفد حكومي إثيوبي يزور تيغراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرحلة الطفولة وارتباطه بوالده.. أسرار علاقة حماقي مع محمد منير

شهيدة الخير.. سهير الأنصاري سافرت لتجهيز عروس يتيمة فعثروا عليها جثة|ما القصة؟

آخرها بـ ملهى ليلي |صور صادمة لـ شيرين في 2022 .. شاهد

بشرى سارة.. علاج لخشونة الركبة والمفاصل بشكل نهائي

فيديو

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

أمطار رعدية.. موجة طقس سييء تضرب المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ