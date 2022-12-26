الوسيم.. أول صورة للفرعون رمسيس الثاني بعد 3000 سنة من وفاته.. شاهد

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف أول صورة لفرعون مصر القوي رمسيس الثاني بعد أكثر من 3000 سنة من وفاته، والذي يعد أحد أشهر الملوك في التاريخ.

وأوضح التقرير أن فريق الأبحاث العلمي "Face Lab"، في جامعة ليفربول جون موريس كشف عن ملامح وجه فرعون مصر القوي بالتعاون مع الباحثة المصرية سحر سليم مستخدمين نموذجا ثلاثي الأبعاد لجمجمته.

وأشار إلى أنه يتم إدخاله في برنامج متخصص والاستعانة بقاعدة بيانات لتشريح الوجه المصمم مسبقا، ثم تعديله ليتناسب مع الجمجمة لإعادة بناء ملامحه بدقة.

وتابع التقرير أنه نجح الباحثون برصد ملامحه في سن الـ90، وخلال ذروة قوته في سن الـ45 عاما، موضحا أن ملامح الفرعون رمسيس الثاني لفتت أنظار الباحثين، حيث وصفوه بـ"الوسيم للغاية"، بملامح بارزة خاصة عند الأنف والفك.