محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة المزلقان الوسطاني.. صور

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملة مكبرة، استهدفت إزالة الاشغالات بعدد من الأحياء وخاصة منطقة المزلقان الوسطاني، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في حملات إزالة الإشغالات، لتيسير حركة المواطنين، والحركة المرورية، موجهاً بالاستمرار في شن حملات ازالة الاشغالات، ومنع التعدي على الطرق والشوارع لأنها حق للمواطنين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بالقيام بحملات لإزالة الإشغالات في الشوارع، لمنع التعدي عليها، موجها بالتنبيه على المتعدين، عقب ازالة الاشغالات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة تكرار التعديات.

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