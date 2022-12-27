عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر جدول امتحانات التخلفات بكلية الحقوق جامعة عين شمس

كلية الحقوق
كلية الحقوق

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

txt

أنشطة وفعاليات.. حصاد جامعة عين شمس خلال 2022

txt

مشيرة خطاب تناقش "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بجامعة عين شمس غدًا

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول امتحانات التخلفات دور يناير 2023 بجميع الاقسام الشعبة العربي، حيث سوف تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير، وتستمر حتي الاربعاء 25 من نفس الشهر.

وشددت كلية الحقوق على عدم السماح لأي سبب دخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

محظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023:

-ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

-عدم السماح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان.

-لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء اللجنة.

وأقامت كلية الحقوق جامعة عين شمس، حفل استقبال لطلاب جنوب السودان الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بحضور الملحق الثقافي لسفارة جنوب السودان.

وذلك بحضور الدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة رئيس جالية جنوب السودان فى مصر ، كما حضر الحفل من الكلية  الدكتور حسام العطار مدير الشعبة الانجليزية بالكلية، والدكتورة فاطمة عادل منسق الكلية لدي إدارة  الوافدين بالجامعة .

وتم الترحيب بالضيوف والطلاب الجدد، وحثهم على ضرورة الاندماج مع قرنائهم في العملية التعليمية والانشطة الطلابية المختلفة، وتبادل بين الثقافات جميع الطلاب.

إلى جانب الاهتمام بالتحصيل العلمى، كما أقيمت بعد ذلك عدد من الفقرات الفنية التى قدمها طلاب جنوب السودان بتنظيم من رابطة طلاب جنوب السودان فى جامعة عين شمس.

وكان عقد مجلس قطاع شؤون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته بحضور وكلاء كليات الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة الدائمة والأعضاء من الخارج.

جاء في صدارة الموضوعات التي ناقشها المجلس، استعدادات الجامعة وقطاع التعليم و الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

حيث اطمأن الدكتور عبد الفتاح سعود من وكلاء الكليات لشؤون التعليم و الطلاب على جاهزية الكليات والجداول والكنترولات.

وشدد سعود ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية  والتباعد لضمان سلامة العملية الامتحانية،  كما وجه بضرورة اعتماد منظومة بنك الأسئلة مرجعاً لوضع الامتحانات بالتنسيق مع وحدة القياس والتقويم بإدارة تطوير التعليم.

جامعة عين شمس جدول امتحانات التخلفات امتحانات التخلفات دور يناير 2023 كلية الحقوق امتحانات الفصل الدراسي الأول Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

شروط جديدة للمقبلين على الزواج ومفيش طلاق شفهي.. قراران عاجلان بأمر الرئيس

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

موضوعات متعلقة

خبير: تطوير وتحديث النظام التعليمي لن ينجح إلا بالتركيز على خرجي التربية

استراتيجيات التحول الرقمي في مكافحة الفساد.. ندوة بتجارة عين شمس اليوم الأحد

خبرة متميزة ومنارة ثقافية .. حصاد جامعة عين شمس خلال 2022

للقضاء على الغش والتسريب.. خبراء تعليم يكشفون أسباب عودة نظام البوكليت بصفوف النقل الثانوي

ترشيحاتنا

دعاء الليل يغير نتيجة الامتحان ويكتب النجاح .. اغتنمه بـ 10 كلمات

أصلي جميع الفروض بقصار السور هل هذا جائز ؟ ..الإفتاء ترد

لماذا لا تشعر بالزلزال .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب

القضاء يفصل اليوم في رشوة مفتش آثار إمبابة

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية عسكرية شمال العراق

تفاصيل رسائل سيد عبد الحفيظ النارية للاعبي الأهلي| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ