ننشر جدول امتحانات التخلفات بكلية الحقوق جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول امتحانات التخلفات دور يناير 2023 بجميع الاقسام الشعبة العربي، حيث سوف تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير، وتستمر حتي الاربعاء 25 من نفس الشهر.

وشددت كلية الحقوق على عدم السماح لأي سبب دخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

محظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023:

-ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

-عدم السماح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان.

-لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء اللجنة.

وأقامت كلية الحقوق جامعة عين شمس، حفل استقبال لطلاب جنوب السودان الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بحضور الملحق الثقافي لسفارة جنوب السودان.

وذلك بحضور الدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة رئيس جالية جنوب السودان فى مصر ، كما حضر الحفل من الكلية الدكتور حسام العطار مدير الشعبة الانجليزية بالكلية، والدكتورة فاطمة عادل منسق الكلية لدي إدارة الوافدين بالجامعة .

وتم الترحيب بالضيوف والطلاب الجدد، وحثهم على ضرورة الاندماج مع قرنائهم في العملية التعليمية والانشطة الطلابية المختلفة، وتبادل بين الثقافات جميع الطلاب.

إلى جانب الاهتمام بالتحصيل العلمى، كما أقيمت بعد ذلك عدد من الفقرات الفنية التى قدمها طلاب جنوب السودان بتنظيم من رابطة طلاب جنوب السودان فى جامعة عين شمس.

وكان عقد مجلس قطاع شؤون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته بحضور وكلاء كليات الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة الدائمة والأعضاء من الخارج.

جاء في صدارة الموضوعات التي ناقشها المجلس، استعدادات الجامعة وقطاع التعليم و الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

حيث اطمأن الدكتور عبد الفتاح سعود من وكلاء الكليات لشؤون التعليم و الطلاب على جاهزية الكليات والجداول والكنترولات.

وشدد سعود ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة العملية الامتحانية، كما وجه بضرورة اعتماد منظومة بنك الأسئلة مرجعاً لوضع الامتحانات بالتنسيق مع وحدة القياس والتقويم بإدارة تطوير التعليم.