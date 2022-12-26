صلاح عبد الله: زيادة الاعلانات عاد بالسلب على تبرعات مستشفى 57357

أكد الفنان صلاح عبد الله، أن زيادة اعلانات التبرع في التلفزيون عاد بالسلب على تبرعات مستشفى 57357، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام كان لها تأثيرات سلبية في أزمة المستشفى، موضحا أن هناك حلة من اللغط واللخبطة لدى المواطنين بسبب كثرة الاعلانات.

وأوضح الفنان صلاح عبد الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن السوشيال ميديا لها تأثيرات ولكن التأثيرات السلبية خطيرة على مستقبل المستشفى، قائلا: "السوشيال ميديا بتشتغل بالهري والهبد في هذه الأزمة".

انقاذ مستشفى 57357

وتابع: "زيادة اعلانات التبرع في التلفزيون عاد بالسلب على تبرعات مستشفى 57357، وأنا أؤيد وأدعم حملة حديث القاهرة لجمع تبرعات وانقاذ مستشفى 57357".

