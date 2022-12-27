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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ الدقهلية: سعر تذكرة الخدمة الطبية بمستشفيات حياة كريمة جنيه فقط| فيديو

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مبادرة حياة كريمة راعت كل الفئات وكل الأعمال في قرى الريف المصري.

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وأضاف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سعر تذكرة تلقي الخدمة الطبية في مستشفيات حياة كريمة جنيه فقط.

وأشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة في المحافظة غير مسبوقة بفضل القوات المسلحة.

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن كل القرى تحصل على نفس الخدمات المقدمة في مشروعات حياة كريمة.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مبادرة حياة كريمة حياة كريمة الريف المصري

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