أهم اخبار التوك شو| تجار العملة في ورطة.. صندوق جديد للصحة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وزير الطيران: نستقبل هذا العام في مطار القاهرة 20 مليون مسافر



قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني أن حركة الطيران خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر شهد إقبالاً كبيراً من قبل السائحين على كافة المقاصد السياحية بالاخص الاسبوع الماضي والجاري وذلك بالاخص في مقاصد شرم الشيخ والغردقة والاقصر .



بفائدة 20.5%.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن طرح شهادات بفائدة كبيرة



رد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، على سؤال بشأن طرح شهادات بقيمة فائدة أعلى وشهادة بفائدة ٢٠.٥٪، قائلا :"ده سمعت كمان كلام أكتر من كده، وشهادات أكبر".

فكر استراتيجي رائع.. تاج الدين يكشف توجيه رئاسي بشأن الأكسجين الطبي



علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنعين إنتاج الغازات الطبية والصناعية بمنطقة أبو رواش بالجيزة.



وزير العدل: ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية مرضية لهذا السبب



قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية التي حازت على إرضاء أطياف كثيرة من المجتمع جاء نتاج جهد لجنة متخصصة وعلى أعلى مستوى وكانت على مستوى حسن الظن واتضح ذلك جلياً من خلال الملاءة العريضة التي أنتجتها وعرضتها على الرئيس السيسي منذ أيام قليلة.



70 مليار جنيه.. حسام عبدالغفار يكشف تفاصيل إنشاء صندوق الصحة



أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فكرة إنشاء صندوق خاص بوزارة الصحة لمساعدة محدودي الدخل، كان توجيه من الرئيس بضرورة وجود حساب بنكي تحت رقابة الدولة، وخلال الفترة التي شهدت انطلاق منظومة التأمين الصحي، وصل لصندوق وزارة الصحة 70 مليار جنيه، مما يساعد على تسريع منظومة التأمين الصحي في المحافظات الكبرى.



معروفين وهيتحاسبوا.. صدمة لـ تجار الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل



علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان البنك المركزي بشأن رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.



نوال حسن بعد استجابة الرئيس السيسي لها: جابلي كل حاجة



علق الإعلامي أحمد موسى، على إيقاف الرئيس السيسي موكبه بعد رؤية سيدة جالسة على الرصيف واستجابته لطلبها، مضيفا : "الاستجابة كانت سريعة، وتم تحقيق كل طلبات السيدة"، لافتا إلى "الرئيس السيسي وجه التحالف الوطني لتحقيق طلبات السيدة".

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف موعد تشغيل قطار تالجو الإسباني الحديث



كشف المهندس محمد عامر ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن موعد تشغيل قطار تالجو الاسبانى الجديد، والذي سوف يتم تشغيل قطار تالجو الثانى تجريبيا الأسبوع المقبل .



احذر.. أجهزة داخل منزلك تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء |تعرف عليها



أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك عادات خاطئة يقوم بها المواطنون تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء، وهي “ترك الفيشة في التيار الكهربائي حتى لو كان الجهاز مغلقا”.



أشرف زكي: افتتاح دار مسنين لأعضاء نقابة المهن التمثيلية في 6 أكتوبر..فيديو



أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن افتتاح دار مسنين لأعضاء نقابة المهن التمثيلية في ٦ اكتوبر، مضيفا أن حلم فتح دار مسنين لأعضاء النقابة سيتحقق غدا الساعة ١٢ ظهرا بحضور ممثل عن الشيخ سلطان القاسمي ومائب سفير الإمارات ونخبة كبيرة من فناني مصر.