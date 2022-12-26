احذر.. أجهزة داخل منزلك تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء |تعرف عليها

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك عادات خاطئة يقوم بها المواطنون تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء، وهي “ترك الفيشة في التيار الكهربائي حتى لو كان الجهاز مغلقا”.

وقال “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، أنه لا بد من المواطنين متابعة استهلاك الكهرباء باستمرار، مؤكدا أن شاحن الهاتف المحمول يجب فصله بعد انتهاء الشاحن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أجهزة السخان الكهربائية والميكروويف ترفع من استهلاك الكهرباء، إضافة إلى الغسالات الفوق أوتوماتيك، والدفايات والمكواة غلايات المياه، مناشدا المواطنين في حالة سقوط الأمطار الابتعاد عن عواميد الإنارة حفاظا على سلامتهم.