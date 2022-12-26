بفائدة 20.5%.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن طرح شهادات بفائدة كبيرة

رد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، على سؤال بشأن طرح شهادات بقيمة فائدة أعلى وشهادة بفائدة ٢٠.٥٪، قائلا :"ده سمعت كمان كلام أكتر من كده، وشهادات أكبر".

وأضاف هشام عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن لا يوجد تفكير في شهادات جديدة الآن، وكل ما يتداول عن طرح شهادة عار تماما عن الصحة ولم يحدث.

الشائعات خلال الفترة الحالية



وتابع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن الشائعات خلال الفترة الحالية كثيرة وكل تمور مضحكة، وخاصة في موضوع طرح شهادة بفائدة.