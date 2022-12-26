رئيس هيئة السكة الحديد يكشف موعد تشغيل قطار تالجو الإسباني الحديث

كشف المهندس محمد عامر ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن موعد تشغيل قطار تالجو الاسبانى الجديد، والذي سوف يتم تشغيل قطار تالجو الثانى تجريبيا الأسبوع المقبل .

وأضاف عامر ، خلال حوارة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاثنين ، أنه مع بدء التشغيل الفعلى لقطار تالجو الاسبانى سيقطع المسافة من القاهرة للإسكندرية في مدة قدرها ساعة و20 دقيقة .

وتابع :" القطار الإسباني تالجو ما زال في التجارب، وسينطلق بداية من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه بدأت أعمال دخول القطار الروسي في محافظات الصعيد، ولأول مرة سينطلق قطار روسي درجة ثالثة مكيفة في أسوان".

وأكمل :" قطار تالجو الإسبانى سيتم اختباره في الوقت الحالي، ويمر بعد اختبارات من أجل التأكد من سلامة المواطنين قبل تشغيله في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن قطار تالجو الإسباني سيبدأ تشغيله في بداية شهر نوفمبر المقبل.