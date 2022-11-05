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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كامل الوزير: محطة سكك حديد بشتيل ستكون الأكبر في مصر

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة سكك حديد بشتيل ستكون الأكبر في مصر.

وأوضح وزير النقل، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه عقب افتتاح محطة سكك حديد بشتيل بالكامل؛ ستكون واحدة من أكبر محطات القطارات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن محطة سكك حديد بشتيل، ستكون درة منطقة الجيزة، وستضم منطقة خدمات متكاملة، وجراج متعدد الطوابق.

جراج متعدد الطوابق

وأكد الوزير أن الرئيس السيسي صدق لهم على إنشاء جراج متعدد الطوابق بمنطقة سكك حديد بشتيل، يتسع لـ1000 سيارة، متابعًا: الرئيس يهتم دائمًا بالنظر للمنظومة الكاملة ككل والمنطقة المحيطة وليس المشروع فقط.

وتابع: "لدينا مخططين للعمل بمحطة سكك حديد بشتيل، تضم منطقة خدمات متكاملة للمحطة المركزية تشمل جراج يسع 250 سيارة أسفل المحطة، وجراج يسع 500 سيارة أسفل مجموعة العمارات التي تنفذها وزارة النقل مع شركة حسن علام القابضة، وسَنُطَوِّر المنطقة بالكامل، وسيصبح المنظر حضاري ويليق بمنطقة محطة بشتيل".


 

الرئيس السيسي وزير النقل محطة سكك حديد القطارات كامل الوزير

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