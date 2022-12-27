بخطوات بسيطة.. كيف تستعيد رسائل فيسبوك ماسنجر المحذوفة؟

يتعرض الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger لحذف رسائلهم المهمة عن طريق الخطأ ، الأمر الذي قد يسبب مشكلة كبيرة لهم، حيث لا يسمح تطبيق فيسبوك ماسنجر باسترجاع الرسائل مرة أخرى بعد حذفها.

وبحسب موقع Tech Tips فإن هناك عددا من الطرق التي يمكن من خلالها استرجاع رسائل فيسبوك ماسنجر، كما يمكن أيضا تفعيل إعدادات معينة للحفاظ على الرسائل المستقبلية، ونعرض عددا منها فيما يلي :

الطريقة الأولى : تحقق من البيانات التي تم تنزيلها

وإذا سبق لك استخدام ميزة Download Your Information ، فقد تكون فقدت المحادثة المحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث يمكنك العثور عليه في ملف مضغوط باسم “facebook-yourusername.zip.” ، وعند فك ضغطه ، سيتم تسمية المجلد باسم "facebook-yourusername."

ويمكن فك ضغط الملف من خلال :

إذا كنت من مستخدمي Mac ماك ، فما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجًا لفك الضغط.

لمستخدمي Windows ويندوز ، انقر نقرًا مزدوجًا ثم حدد استخراج الكل، ويمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف المضغوط وتحديد استخراج الكل من القائمة.

لمستخدمي Windows ويندوز ، انقر نقرًا مزدوجًا ثم حدد استخراج الكل، ويمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف المضغوط وتحديد استخراج الكل من القائمة. اختر الموقع الذي تريد استخراج الملفات منه ، وتأكد من تحديد مربع إظهار الملفات المستخرجة عند الاكتمال. ثم انقر فوق استخراج.

انتقل إلى الملفات المستخرجة وابحث عن مجلد باسم your_messages.html ، وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا ، وسيتم فتح رسائلك في متصفح الويب الافتراضي.

لن تعمل هذه الطريقة إذا كنت تستخدم ميزة تنزيل معلوماتك بعد حذف الرسالة التي تبحث عنها. كما أنه لن يعمل إذا استخدمت الميزة قبل إجراء المحادثة.

الطريقة الثانية : قم بعمل نسخة احتياطية من رسائلك



ولمنع فقدان رسائل ماسنجر المستقبلية، يمكنك نسخها احتياطيًا باستخدام إعدادات الحساب، حيث يجب عليك القيام بذلك بشكل دوري حتى تتمكن دائمًا من الوصول إلى رسائلك ومنشوراتك على فيسبوك وصورك، كما أنها أيضًا طريقة للحصول على نسخة من الرسائل يمكن استخدامها كدليل قانوني إذا لزم الأمر.

ويتم إجراء نسخ احتياطي للدردشة على فيسبوك حول ميزة "معلومات Facebook الخاصة بك"، وستطلب أن ترسل لك رابط تنزيل يحتوي على جميع معلوماتك، ولكن سيتعين عليك اختيار النطاق الزمني بالإضافة إلى تنسيق الملف الذي تريد استلام النسخ به.

كما يمكنك أيضًا تحديد تنزيل جميع معلومات فيسبوك أو اختيار نوع معين من المعلومات ، مثل الرسائل أو الصور أو المنشورات.

افتح فيسبوك في متصفح الويب وتأكد من تسجيل الدخول.

حدد صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا لفتح القائمة ثم انتقل إلى الإعدادات والخصوصية.

حدد صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا لفتح القائمة ثم انتقل إلى الإعدادات والخصوصية. اختر الإعدادات.

في قائمة اللوحة اليمنى ، حدد الخصوصية.

عندما تفتح النافذة الجديدة ، حدد معلومات فيسبوك الخاصة بك من القائمة اليسرى.

في الصفحة الرئيسية ، اختر تنزيل معلومات ملف التعريف ، وحدد عرض بجوارها.

حدد معلمات خيارات الملف كما تريد، ثم تنسيق HTML هو الأسهل لفتحه. اختر النطاق الزمني بعناية.

ويمكنك تحديد نوع المعلومات التي تريد تنزيلها، ثم تأكد من تحديد المربع بجوار الرسائل، كما يمكنك أيضًا تحديد جميع المعلومات.

بمجرد تعيين جميع المعلمات ، قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة واضغط على زر طلب تنزيل.

وسيستغرق فيسبوك بعض الوقت لإعداد معلوماتك للتنزيل، حيث يمكنك المتابعة بشكل طبيعي ، حيث ستتلقى إشعارًا عندما يكون الملف جاهزًا، وسيرسل لك فيسبوك رابطًا يمكنك استخدامه لتنزيل نسخة من معلومات فيسبوك الخاصة بك.، ثم احتفظ بملفات النسخ الاحتياطي في مكان آمن.