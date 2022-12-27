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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوزبكستان: مستعدون لتكثيف الحوار المثمر مع روسيا

اوزباكستان وروسيا
اوزباكستان وروسيا

قالت وزارة الخارجية الأوزبكية، يوم الاثنين، إن أوزبكستان مستعدة لتكثيف الحوار السياسي البناء مع روسيا.
 

وفي وقت سابق اليوم، أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين ونظيره الأوزبكي باخروم ألوف مشاورات بين الوزارات عبر التداول بالفيديو.
 

وقالت الوزارة الامريكية في بيان إن 'الجانبين أعربا عن رغبتهما في زيادة تكثيف الحوار السياسي البناء. وتم النظر في جدول الأحداث بين البرلمانات والحكومات والهياكل الاقتصادية لأوزبكستان وروسيا'.
 

وناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الأوزبكية الروسية ، والتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد اجتماعات القادة ، ووضعوا الخطط لعام 2023 ، بحسب الوزارة.
 

وأضافت الوزارة أنهما توصلا إلى اتفاق لمواصلة التعاون في إطار المؤسسات الدولية.
 

وتم إيلاء اهتمام خاص في المشاورات لتوسيع التبادلات الثقافية والإنسانية.

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